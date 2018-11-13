Хирург, после проведения пластической операции которым скончалась гражданка Украины, выступил в суде Алматы

Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Хирург Дмитрий Писарев, после проведения пластической операции которым скончалась гражданка Украины Дана Агамурадова, выступил в суде.

«Перед операцией она была предупреждена обо всех возможных осложнениях. Она подписала согласие о том, что существует риск развития осложнений, в том числе и жировой эмболии, которая послужила причиной смерти. Также я хочу сказать, что все пластические операции – это операции плановые и по всем таким операциям пациент приходит уже обследованный и все анализы у пациентки уже были. Пациентке был назначен стандартный набор исследований, которые требуются для операции под местной анестезией», — дал показания подсудимый Д. Писарев во вторник.

По его словам, женщина хотела лишь откорректировать фигуру, на здоровье жалоб у нее не было.

Между тем, согласно обвинительному акту, смерть пациентки наступила в результате множественных дефектов при оказании медицинской помощи, а именно при проведении липосакции живота, спины, плеч, которая осложнилась жировой эмболией сосудов легких и привела к смерти.

У погибшей пациентки ранее было диагностировано заболевание печени, являвшееся противопоказанием к проведению операции, считает прокурор. К тому же, о своем заболевании женщина рассказала Д. Писареву, который не назначил анализы.

Кроме того, по версии обвинения, хирург, проводивший операцию самостоятельно, выполнил функции анестезиолога-реаниматолога, что привело к неправильному выбору местной анестезии. Кроме того, операция Д. Агамурадовой была проведена в непредназначенном для этого месте – процедурном кабинете клиники ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас» с использованием «кустарного» аппарата.

После операции пациентку перевели в ТОО «Авторская медицина», которая не обладала соответствующим кадровым составом и оборудованием для оказания реанимационной помощи.

«Дана Агамурадова была лишена возможности получить своевременную, адекватную, полную медицинскую помощь. В результате неквалифицированной медицинской помощи пластическим хирургом Д. Писаревым состояние Д. Агамурадовой резко ухудшилось, развилась жировая эмболия, что в конечном итоге повлекло остановку сердца», — отметил гособвинитель.

Однако, как утверждает в суде сам подсудимый, во время переподготовки по пластической хирургии в Санкт-Петербурге, им четко объясняли, что если до 2,5 л объем липосакции, то это считается средним объемом, «поэтому местная анестезия сюда очень даже подходит».

«Преимущество местной анестезии в том, что пациентка находится в сознании, я могу с ней поддерживать контакт, спрашивать о ее самочувствии. Кроме этого, я имею возможность ее поворачивать, придавать ее телу вертикальное положение, чтобы отслеживать эффективность операции и при необходимости делать какие-то корректировки. Хотел бы обратить внимание суда на то обстоятельство, что хронический гепатит в неактивной фазе мог бы быть противопоказанием для операции под общей анестезией, в данном случае я принял решение о том, чтобы провести операцию под местной анестезией. Свидетель-эксперт также подтвердил мою точку зрения, что в данном случае хронический гепатит не явился противопоказанием для местной анестезии», — сказал Д. Писарев.

Вместе с тем он отметил, что история болезни подразумевает наличие диагноза, а пациентка обратилась в клинику по поводу коррекции фигуры.

«Соответственно такого диагноза в международной квалификации болезней не существует. Для истории болезни мне нужно было выставить диагноз наиболее подходящий. Поэтому был выбран диагноз «ожирение 1 степени», — сказал хирург.

Рассмотрение дела продолжится 22 ноября.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел еще в 2016 году. 34-летняя Д. Агамурадова скончалась после пластической операции – липосакция живота, спины и подтяжка кожи плеч. Операция проводилась в ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас» хирургом Д. Писаревым. Его подозревают по ч. 3 ст. 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК РК. Известно, что операция проводилась с использованием «кустарного» аппарата, приспособленного для производства операции, под местной анестезией в неприспособленном для этого помещении – процедурном кабинете ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас». Смерть пациентки наступила от жировой эмболии (закупорка сосудов каплями жира).