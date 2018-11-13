Хирург, после проведения пластической операции которым скончалась гражданка Украины, выступил в суде Алматы

Новости 148 0

Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Хирург Дмитрий Писарев, после проведения пластической операции которым скончалась гражданка Украины Дана Агамурадова, выступил в суде.

«Перед операцией она была предупреждена обо всех возможных осложнениях. Она подписала согласие о том, что существует риск развития осложнений, в том числе и жировой эмболии, которая послужила причиной смерти. Также я хочу сказать, что все пластические операции – это операции плановые и по всем таким операциям пациент приходит уже обследованный и все анализы у пациентки уже были. Пациентке был назначен стандартный набор исследований, которые требуются для операции под местной анестезией», — дал показания подсудимый Д. Писарев во вторник.

По его словам, женщина хотела лишь откорректировать фигуру, на здоровье жалоб у нее не было.

Между тем, согласно обвинительному акту, смерть пациентки наступила в результате множественных дефектов при оказании медицинской помощи, а именно при проведении липосакции живота, спины, плеч, которая осложнилась жировой эмболией сосудов легких и привела к смерти.

У погибшей пациентки ранее было диагностировано заболевание печени, являвшееся противопоказанием к проведению операции, считает прокурор. К тому же, о своем заболевании женщина рассказала Д. Писареву, который не назначил анализы.

Железнодорожники призывают соблюдать правила Железнодорожники призывают соблюдать правила
2834

Кроме того, по версии обвинения, хирург, проводивший операцию самостоятельно, выполнил функции анестезиолога-реаниматолога, что привело к неправильному выбору местной анестезии. Кроме того, операция Д. Агамурадовой была проведена в непредназначенном для этого месте – процедурном кабинете клиники ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас» с использованием «кустарного» аппарата.

После операции пациентку перевели в ТОО «Авторская медицина», которая не обладала соответствующим кадровым составом и оборудованием для оказания реанимационной помощи.

«Дана Агамурадова была лишена возможности получить своевременную, адекватную, полную медицинскую помощь. В результате неквалифицированной медицинской помощи пластическим хирургом Д. Писаревым состояние Д. Агамурадовой резко ухудшилось, развилась жировая эмболия, что в конечном итоге повлекло остановку сердца», — отметил гособвинитель.

Однако, как утверждает в суде сам подсудимый, во время переподготовки по пластической хирургии в Санкт-Петербурге, им четко объясняли, что если до 2,5 л объем липосакции, то это считается средним объемом, «поэтому местная анестезия сюда очень даже подходит».

«Преимущество местной анестезии в том, что пациентка находится в сознании, я могу с ней поддерживать контакт, спрашивать о ее самочувствии. Кроме этого, я имею возможность ее поворачивать, придавать ее телу вертикальное положение, чтобы отслеживать эффективность операции и при необходимости делать какие-то корректировки. Хотел бы обратить внимание суда на то обстоятельство, что хронический гепатит в неактивной фазе мог бы быть противопоказанием для операции под общей анестезией, в данном случае я принял решение о том, чтобы провести операцию под местной анестезией. Свидетель-эксперт также подтвердил мою точку зрения, что в данном случае хронический гепатит не явился противопоказанием для местной анестезии», — сказал Д. Писарев.

Казахстан - новая любовь Александра Лукашенко Казахстан - новая любовь Александра Лукашенко
5031

Вместе с тем он отметил, что история болезни подразумевает наличие диагноза, а пациентка обратилась в клинику по поводу коррекции фигуры.

«Соответственно такого диагноза в международной квалификации болезней не существует. Для истории болезни мне нужно было выставить диагноз наиболее подходящий. Поэтому был выбран диагноз «ожирение 1 степени», — сказал хирург.

Рассмотрение дела продолжится 22 ноября.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел еще в 2016 году. 34-летняя Д. Агамурадова скончалась после пластической операции – липосакция живота, спины и подтяжка кожи плеч. Операция проводилась в ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас» хирургом Д. Писаревым. Его подозревают по ч. 3 ст. 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшие по неосторожности смерть человека) УК РК. Известно, что операция проводилась с использованием «кустарного» аппарата, приспособленного для производства операции, под местной анестезией в неприспособленном для этого помещении – процедурном кабинете ТОО «Центр Эстетики Ольги Рубас». Смерть пациентки наступила от жировой эмболии (закупорка сосудов каплями жира).

Похожие материалы:

  1. На неопределенный срок объявлен перерыв в суде по делу пластического хирурга, проводившего липосакцию погибшей гражданке Украины в Алматы
  2. В чем обвиняют кыргызского экс-депутата начали рассказывать в суде в Алматы
  3. Чиновники не намерены закрывать на карантин детсад в Алматы после обнаружения туберкулеза у заведующей
  4. Каскадер Касым Жумагужин скончался от инфаркта после выступления в ночном клубе в Алматы
  5. Вопрос по выдворению из Казахстана гражданина Турции, избившего водителя скорой, будет рассматриваться в суде

Новости партнеров

Загрузка...