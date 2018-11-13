США просили правительство Афганистана перенести дату президентских выборов

Алматы.13 ноября. КазТАГ — Администрация главы США Дональда Трампа обращается к афганскому правительству с призывом приостановить президентские выборы, так как Вашингтон пытается привлечь «Талибан» к мирным переговорам, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

«Вопрос о приостановке президентских выборов в апреле 2019 года был поднят специальным представителем президента США по примирению в Афганистане послом Залмаем Халилзадом», — пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Однако канцелярия З.Халилзада отказалась от комментариев по этому вопросу,

Возможность такого шага, как одного из нескольких вариантов, рассматриваемых должностными лицами США, является признаком неотложности, которую администрация видит в попытке совершить политический прорыв в конфликте, который длится время правления трех президентов США, сообщили источники WSJ.

Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь президента Харун Чахансури сказал: «Афганское правительство полностью привержено проведению президентских выборов 2019 года в соответствии с конституцией Афганистана и датой, определенной Независимой избирательной комиссией», сообщает Khaama Press.

По его мнению, «Непрерывность в демократическом процессе — это атрибут и любое иное предложение, чем воля афганцев, которая изложена в нашей конституции, просто неприемлема».