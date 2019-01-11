Алматы. 11 января. КазТАГ – Динара Халдарова. Экс-банкира Жомарта Ертаева экстрадируют в Казахстан, сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

«Московским городским судом решение заместителя генерального прокурора Российской Федерации о выдаче Ертаева компетентным органам Республики Казахстан признано законным и обоснованным», — подтвердили в пресс-службе Московского городского суда в пятницу.

Также в Мосгорсуде уточнили, что решение о признании законности и обоснованности выдачи Ж. Ертаева компетентным органам РК было принято сегодня.

На вопрос о дате экстрадиции Ж. Ертаева в РК в пресс-службе Мосгорсуда попросили обратиться в генеральную прокуратуру РФ.

Ранее сообщалось, что срок содержания Ж. Ертаева под стражей продлили в Москве.

«Лицо – Ертаев Ж.Ж., часть 4 статьи 160 (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере — КазТАГ) УК РФ; категория дела – о продлении срока содержания под стражей; текущее состояние – удовлетворено 25 декабря 2018», — говорилось в документе, размещенном на сайте Пресненского районного суда российской столицы 3 января.

Срок содержания под стражей в документе не уточнялся, но в материалах дела было указано, что изначально данная мера пресечения в отношении Ж. Ертаева была избрана судом 20 декабря.

Напомним, Ж. Ертаева задержали 8 мая 2018 года в Москве. По версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», якобы пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ж. Ертаев утверждает, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Досудебное расследование в отношении Ж. Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генеральная прокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ж. Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу.

Ж. Ертаев с 2002 по 2007 год являлся председателем правления АО «Альянс банк»; позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина); председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом совета директоров АО «Bank RBK». С 2011 года возглавляет Евразийский центр финансового консалтинга. С 10 ноября 2014 года является генеральным директором ТОО «Алма-ТВ».