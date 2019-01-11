Алматы. 11 января. КазТАГ – Владимир Радионов. SMS-оплата проезда в автобусах Алматы доступна на 42 маршрутах, сообщает ТОО «SMSBus».

«Маршруты автобусов Алматы, на которых работает SMSBus: 1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 29P, 31, 34, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 60, 62, 65, 67, 72, 78, 81, 102, 104, 104A, 106, 112, 119, 122, 126, 128, 129, 141, 441», — сообщается на сайте компании в пятницу.

Ранее сообщалось, что SMS-оплата продолжает действовать на автобусах, обслуживаемых частными автобусными парками. 30 декабря 2018 года SMS-оплата была отключена на маршрутах, обслуживаемых ТОО «Алматыэлектротранс» в связи с тем, что ТОО «Алматыэлектротранс» – единственный перевозчик в Алматы, не подписавший договор с ТОО «SMSBus. По словам руководства ТОО «SMSBus», директору ТОО «Алматыэлектротранс» было направлено письмо с просьбой обеспечить дальнейшую работу системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Алматы через SMS, но ответа на него получено не было.

На сегодня в Алматы действует более 130 маршрутов, представленных всеми видами городского общественного транспорта – автобусами, троллейбусами и маршрутными такси.