Франция может начать расследование в отношении Danske Bank

Алматы. 11 января. КазТАГ – Франция может начать расследование отношении Danske Bank по обвинению в отмывании денег, сообщает Reuters.

«В отношении Danske Bank, замешанного в крупном скандале об отмывании денег, связанном с его эстонским филиалом, может быть начато официальное расследование во Франции», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что в отношении Danske Bank расследования проводят власти Дании, Эстонии, Великобритании и США по фактам подозрительных платежей на общую сумму 200 млрд евро, проводившихся через филиал в Эстонии в период с 2007 по 2015 год.

Как сообщается, с просьбой начать расследование по подозрению в отмывании денег банком, а не рассматривать его в качестве свидетеля, оказывающего помощь следствию, к властям обратился основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер.

По информации агенства, в этом месяце банк получил повестку на допрос от следственного судьи Французского суда первой инстанции, в которой говорится, что судья планирует провести официальное расследование.

По данным Danske Bank, расследование по факту предполагаемого организованного отмывания доходов, полученных путем уклонения от уплаты налогов касается сделок на сумму около 28 млн евро, совершенных в период между 2007 и 2014 годами.

Банку было предъявлено обвинение в нарушении французского законодательства по борьбе с отмыванием денег в октябре 2017 года, но в январе 2018 года его статус был изменен на статус свидетеля.