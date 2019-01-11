Понятие «непрерывной службы» предлагают ввести для правоохранителей Казахстана

Астана. 11 января. КазТАГ – Понятие «непрерывной службы» планируется ввести для сотрудников правоохранительных органов Казахстана, сообщается в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействию коррупции».

«Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: (…) в закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» (…) статью 41 дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Служба считается непрерывной, если со дня увольнения сотрудника со службы в специальных государственных и правоохранительных органах, воинской, государственной фельдъегерской службы и до дня его приема на службу в правоохранительные органы прошло не более трех месяцев, при условии отсутствия у него за указанный период трудовых отношений с иными физическими и юридическими лицами», — говорится в представленном в пятницу законопроекте.

Как пояснили разработчики, ранее, в связи с отсутствием института откомандирования, при переводе сотрудников из одного правоохранительного органа в другой допускались перерывы в службе (приказы издавались спустя несколько дней, так как сотруднику требовалось время на передачу документов, переезд либо день увольнения выпадал на выходной или праздничный).

«При этом законом не предусмотрено понятие «непрерывная служба» применительно к расчету выслуги лет для назначения пенсионных выплат. В целях защиты прав сотрудников предлагается ввести понятие «непрерывная служба». Соответствующая норма содержится в законе «О специальных государственных органах», — отметили авторы поправок.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 25 января.