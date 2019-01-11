Алматы. 11 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Идея городов-миллионников как попытка сконцентрировать население в городах приведет к обезлюдиванию сельских территорий, считает экономист, директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова.

«Идея городов-миллионников связана с идеей агломераций, которая, на мой взгляд, вообще неприменима в наших условиях, и связана с нежеланием наших чиновников развивать села. На мой взгляд, попытка сконцентрировать все население в городах ведет к обезлюдиванию сельских территорий, имеет пагубные последствия для безопасности страны», — прокомментировала М. Махмутова для КазТАГ заявление президента РК Нурсултана Назарбаева о том, что Актобе и Караганда должны стать следующими после Шымкента городами-миллионниками.

Нужно принимать во внимание, продолжила эксперт, что на огромной территории нас не так много – всего 18 млн.

«И потому государственная политика должна фокусироваться на равномерном развитии территорий. Нельзя 18 млн человек населения, условно, переселить в 18 городов», — убеждена М. Махмутова.

По ее мнению, проблема массового исхода сельского населения в города возникла не сегодня.

«С разрушением колхозов и совхозов перспектива найти работу в селе резко упала. На селе есть отдельные фермерские хозяйства, школа, поликлиника, акимат. Практически, это от 50 до 100 рабочих мест», — пояснила эксперт.

Ко всему прочему, подчеркнула М. Махмутова, в сельском хозяйстве работа сезонная, то есть примерно с ноября до апреля работы попросту нет.

«Возьмем среднее село с численностью населения 1-3 тыс. жителей. До 100 человек трудоустроено, а остальным приходится ехать в города в поисках работы», — констатировала эксперт.

По ее словам, Public Policy Research Center проводил исследования внутренней миграции.

«Молодежь уже по окончании 9 класса покидает села. Со временем будет происходить старение сельского населения. Эта проблема и сейчас есть, просто еще не так драматична, и потому никто ее не решает», — подчеркнула М. Махмутова.

Проблемы села усугублялись еще и тем, дополнила она, что вся власть на селе представлена лишь акимом и нет маслихатов.

«Вплоть до 2018 года у сельского акима не было бюджета, теперь бюджеты появились у пилотных сел с населением свыше 2 тыс. жителей, ожидается, что с 2020 года появится и у остальных сел», — пояснила М. Махмутова.

Пока не будет комплексной программы развития села, отметила эксперт, пока деньги не пойдут в село, а не в банки или на государственные инвестиции, народ будет ехать на поиски работы в города.

«Тогда как инфраструктура наших городов не готова к обеспечению быстро растущего населения даже базовыми услугами», — резюмировала М. Махмутова.

Напомним, 28 декабря 2018 года президент РК Н. Назарбаев в интервью представителям республиканских СМИ заявил, что Актобе и Караганда должны стать следующими после Шымкента городами-миллионниками.

«Нам нужны города-миллионники. Где миллион жителей есть, там прежде всего развиваются наука, культура, образование, все. Так во всем мире. Говорят, во всем будущем когда-то будет 600 огромных городов-мегаполисов и конкуренция будет среди них. Люди захотят жить в таких городах. Там более комфортно. Там и для детей, для взрослых все. Для того, чтобы увеличить число таких городов, сейчас у нас в независимом Казахстане три таких города, следующий на очереди город – Актобе, возможно еще и Караганда», — сказал Н. Назарбаев.