Подсудимая по делу об убийстве Дениса Тен заявила в суде о побоях во время следствия

Алматы. 11 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. Жанар Толыбаева, представшая перед судом по делу об убийстве Дениса Тен, заявила на процессе о побоях во время следствия, передает корреспондент агентства.

«19 числа вечером я с друзьями уехала в Капшагай, по дороге мне позвонил Арман (Кудайбергенов – КазТАГ), спросил, одна ли я, я сказала, что нет. Он сказал мне, чтобы я позвонила, когда буду одна. Когда приехали в Капшагай, я позвонила Арману. Он сказал, что парень с которым они (с Нуралы Киясовым – КазТАГ) дрались, умер. Сказал: «уезжай в аул». Я сказала, что я тут не причем, и мне незачем бежать, я останусь. Он сказал: «если что мы друг друга не знаем». Я сказала: «хорошо». В этот же день друзья говорили, что Дениса Тен убили»,- сказала подсудимая Ж. Толыбаева в суде в пятницу.

Она пояснила что поехала отдыхать в Капшагай потому что брат Н. Киясова – хозяин дома выгнал ее, а новая квартира была еще не свободна.

По ее словам, на следующий день они с подругой Жайной (свидетель) пошли домой в Шанырак забрать вещи, чтобы переехать в другую квартиру.

«Я позвонила Арману, он сказал: «Я знаю, что Нуралы поймали, я уезжаю из города». Куда, не сказал, «я тебе позвоню», сказал. Приехал дядя Нуралы, начал расспрашивать. Он нас довез до квартиры, которую собирались снять на Рыскулова–Розыбакиева. Когда собирались перейти дорогу нас задержали. Забрали на допрос», — сказала Ж. Толыбаева.

По ее словам, она хотела сотрудничать со следствием и помочь с задержанием А. Кудайбергенова.

«Спросили: «Где может быть Арман? Ты поедешь с нами». Я согласилась. Сказала: «Если Арман там будет, я буду рада помочь». В это время Арман сам мне позвонил, детализация показала, где он. Я сидела в машине, когда задержали Армана 20 июля», — рассказала Ж. Толыбаева.

При этом она отметила, что сначала она фигурировала как свидетель и после первого задержания была отпущена.

«Меня сначала как свидетеля отпустили, потом меня 21 июля позвали в ДВД. Я приехала и меня больше не отпустили. Тогда они меня сперва повели к Нуркаеву Газизу Аукенулы, замначальника по следствию, по-моему. Он спросил, что могу добавить к тем показаниям. Я сказала ничего нет. Тогда на меня начали оказывать давление: «Ты видела все, кто кого ударил ножом, Арман все рассказал». Он взял пачку белой бумаги, скрутил ее как биту и бил меня. После этого я говорила, что не видела, кто убивал. Мне говорили, что я видела, кто убивал, у кого в руках нож был, и били меня. Меня спустили к следователю, я сказала, что не видела, у кого был нож, но сказала, что нож был в сумке, а сумка была у Нуралы. Я видела только воровство, я о нем не доложила, я признаю. Я не видела, кто порезал», — добавила она.

Также она отметила, что после побоев ей выдали подтверждающую телесные повреждения справку, однако она якобы не приобщена к делу.

«У меня была справка о снятии побоев, которую не приобщили. Была еще вторая справка о побоях, которую я получила в Алмалинском РУВД, но к этому времени синяки уже прошли. Я не знаю, кто меня бил, я их впервые видела», — рассказала Ж. Толыбаева.

Между тем стало известно, что подсудимой предлагали процессуальное соглашение в случае признания вины.

«Процессуальное соглашение, говорили, будет, если признаешь вину по двум статьям. Сказали, что условный срок получишь. Я согласилась, но после следователь сказал, что мать Тен против. Если не будет условно, зачем мне брать на себя то, чего не делала»,- заявила подсудимая.

Стоит отметить, что подсудимая отказалась от некоторых показаний, данных во время следствия, еще на несколько вопросов она отказалась отвечать.

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы. Судебное заседание проходит под председательством судьи Кеншилика Абдельдинова. В зале суда присутствуют родители погибшего фигуриста и близкие родственники.

На скамье подсудимых трое – А. Кудайбергенов, Н. Киясов и Ж. Толыбаева.

А. Кудайбергенов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных по п. 2 ч. 2 ст. 188 (кража), п. 1 и 5 ч. 2 ст. 192 (разбой), п. 7 и 8 ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК. Н. Киясов – п. 1 и 4 ч. 2 ст. 192 (разбой), п. 7 и 8 ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК.

Ж. Толыбаева – по ст. 434 (недонесение о преступлении), ч. 3 ст. 24 и п. 1 ч. 2 ст. 188 (покушение на совершение кражи по предварительному сговору) УК РК.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тен было нанесено ножевое ранение.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.