Осадки ожидаются на большей территории Казахстана в субботу

Астана. 12 января. КазТАГ – Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются осадки, лишь на юго-западе республики погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель и усиление ветра»,- говорится в сообщении.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -21-23, днем -12-14.

В Алматы облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью -4-6, днем около 0.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, осадки. Ветер 3-5 метров в секунду. Температура днем +2+4, ночью -2-4.

В Жамбылской области ожидаются небольшие осадки, туман, гололед, ночью и утром усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура днем -2+3, ночью 0-5.

В Туркестанской области ночью ожидаются небольшие осадки, туман, гололед и утром — усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура днем +1+6, ночью -2-7.

В Алматинской области местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 метров в секунду. Температура днем -2+3, ночью -1-6, на севере -18.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются небольшие осадки, метель, усилится ветер 15-20 метров в секунду. Температура днем -10-15, ночью -13-18.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются небольшие осадки, метель и туман. Усилится ветер 15-20 метров в секунду. Температура днем -12-17, ночью -14-19.

В Кызылординской области ожидается погода без осадков, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура днем -3-8, ночью -17-22, на юге -7.

В Мангистауской области ожидается погода без осадков, местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Температура днем +2+7, ночью -2+3.

В Атырауской области ожидаются осадки, местами туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура днем -2+3, ночью -1-6.

В Акмолинской области ожидается небольшой снег, местами туман, днем местами усилится ветер 15-20 метров в секунду. Температура днем -10-15, ночью -20-25.

В Западно-Казахстанской области днем ожидаются сильные осадки, местами туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура днем 0-5, ночью -17-22.

В Актюбинской области без осадков, местами ожидается туман. Температура днем -8-13, ночью -10-15.

В Костанайской области днем ожидается снег, местами усилится ветер 15-20 метров в секунду с метелью, в отдельных районах — туман. Температура днем -10-15, ночью -20-25.

В Павлодарской области ночью небольшой снег, местами ожидается туман. Температура днем -13-18, ночью -23-28.

В Карагандинской области ночью небольшой снег, местами ожидается туман. Температура днем -8-13, ночью -18-23 (на юге -14).

«В ближайшие трое суток на основании синоптических прогнозов на горных реках юга ожидаются подъемы уровней воды, на реках юго-востока ожидаются усиление ледовых процессов, возможны подъемы уровней воды», — предупреждают синоптики.