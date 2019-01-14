Более 77 тонн растительной продукции возвращены из России в Казахстан

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Алматы. 14 января. КазТАГ – Пресечена попытка незаконного ввоза более 77 тонн растительной продукции из Казахстана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«С 12 по 13 января 2019 года должностными лицами управления Россельхознадзора по Омской области в Черлакском ФКП задержано 4 грузовых автомобиля, следовавших из Республики Казахстан в города Омск и Новосибирск с растительной продукцией высокого фитосанитарного риска: виноград – 37,2 тонны, происхождение Казахстан, мандарины – 40,0 тонн, происхождение Пакистан», — говорится в сообщении.

Транспортные средства с указанной продукцией под контролем специалистов ведомства возвращены на территорию Казахстана.

«При проверке сопроводительных документов установлено, что на задержанные партии мандаринов отсутствуют исходные фитосанитарные сертификаты страны происхождения (Пакистан), что является нарушением международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12. На партии винограда информация, указанная на маркировке, не соответствует указанной в фитосанитарных сертификатах. (…) Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ», — поясняется в информации.

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