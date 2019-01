На самом ли деле режим власти в нашей стране приобретает все более и более этнократический характер?! Часть 1

Есть основания полагать, что постулат о существовании в Казахстане этнократической системы власти, на самом деле является стереотипным заблуждением

Еще в ту пору, когда Казахстан делал только первые шаги в качестве международно-признанного независимого государства, в среде специализирующихся на исследовании Центральной Азии политических экспертов стало складываться мнение о том, что режим власти в нашей стране приобретает все более и более этнократический характер. Так, к примеру, известная с советских времен британская исследовательница Казахстана и казахов Ширин Акинер, выступая в 1996 году на коллоквиуме НАТО с докладом под названием «Potential Threats to Stability and Social Cohesion in Central Asia» — «Потенциальные угрозы стабильности и социальному единству в Центральной Азии», без обиняков заявила: «Санкционированная этнократия титульного народа наиболее остро ощущается в Казахстане».

На взгляд человека, который всю жизнь живет и работает здесь, подобное утверждение представляется несколько неожиданным. Услышать из ее уст такое тем более неожиданно постольку, поскольку она является первым и пока еще чуть ли единственным западным специалистом по Казахстану, обратившим предметное внимание на отсутствие своего собственного этнического группового самосознания в современном казахском обществе.

В своем опубликованном в Казахстане на русском языке труде Ш.Акинер писала так: «Однако что касается национального мифа, его версия, созданная в советский период, претерпела мало изменений, скорее всего, изменен был лишь акцент… Такие исторические личности, как Абылай-хан, являются довольно сомнительными героями; более того, вызывающими существенные разногласия, потому что их можно рассматривать как представителей интересов лишь одной орды, а не всего народа. В фокусе национального самосознания некоторых других народов — письменное и устное литературное наследие. Например, для кыргызов отличительной чертой группового самосознания, независимо от территориальных и племенных различий, является эпическая поэма «Манас». У казахов нет ничего подобного…». («Формирование казахского самосознания. От племени к национальному государству», стр. 22-23, изд. «Ғылым» Алматы, 1998). Что имеет в виду западный эксперт по истории и культуре казахского общества?

Видимо то, что современные казахи очень хорошо знают свою родословную. До седьмого колена — это просто обязательно. Но единой для всех казахской истории они самостоятельно, сами по себе не представляют. Общей же казахской объединяющей исторической памяти, получается, нет даже в виде мифов, легенд, преданий. Эту очевидность своим исследовательским чутьем совершенно точно уловила Ширин Акинер. Из всех концептуальных выводов, которые она делает как специалист по казахам, этот, пожалуй, является самым важным и практически бесспорным.

Но, если то, что в казахском обществе не обнаруживается, как утверждает Ширин Акинер, единого этнического группового самосознания, является правдой, откуда в таком случае берет свои корни ситуация, при которой «санкционированная этнократия титульного народа наиболее остро ощущается в Казахстане»?! Тут явно кроется противоречие. Ибо ведь при отсутствии единого этнического группового сознания этнократия титульного народа, если даже она в действительности по формальным признакам наблюдается, может носить лишь номинальный характер.

Так что, думается, есть основания полагать, что постулат о существовании в Казахстане этнократической системы власти, кочующий из одного исследовательского труда в другой и из одной публицистической статьи в другую, может являться или даже, возможно, на самом деле является стереотипным заблуждением.

Но на фоне усиления миграционного оттока населения и растущей эмиграции из Казахстана такая точка зрения вряд ли покажется сколько-нибудь достоверной зарубежным наблюдателям.

Ведь те, кто отсюда выезжает или собирается выехать на ПМЖ в Россию, в качестве «выталкивающих» факторов называют «национальную политику», которая «в условиях становления национального государства является дискриминирующей в отношении этнических меньшинств», «перекосы в кадровой политике» в пользу представителей титульного этноса и другие тому подобные причины.

За годы государственной независимости Казахстана из республики выехали миллионы людей из числа представителей не коренной национальности. Только за один 1994 год число мигрантов отсюда, как свидетельствуют официальные данные, составило порядка полумиллиона.

Основную часть выезжающего контингента по-прежнему составляют выходцы из среды русскоязычного населения.

В числе главных причин эмиграции или выездных настроений называются притеснения так называемых чужих со стороны коренных жителей и создание благоприятных условий казахам в кадровой политике, в вопросах языка и образования и т.д. в ущерб интересам русских и представителей других некоренных национальностей в Казахстане.

Даже такая солидная и авторитетная международная правозащитная организация, как Human Rights Watch, в качестве причины отъезда людей русского происхождения из республики называет страх перед дискриминацией. Из описанной ситуации делаются академические выводы следующего характера: «По данным исследовательницы О.Вендиной, при опросе русские связали с дискриминацией по национальному признаку следующие явления: ограничения в приёме на работу — 24%, продвижение по службе — 21% опрошенных (особенно работники госбюджетной сферы). Как указывает исследовательница, при примерно равной численности избирателей русской и казахской национальности, казахи составляли 60% депутатов Мажилиса, русские — 27,8%. В то же время, доля русских депутатов Мажилиса, составлявшая в 1999 году 26% была несколько ниже доли русских в общей численности населения Казахстана, оцениваемой в том же году в 30%, тогда как казахи составляли 74% депутатов, а прочие национальные меньшинства вообще не были представлены в парламенте» («Русские в Казахстане», vikipedia.ru).

В общем, при взгляде со стороны утверждение, что в Казахстане сами казахи, солидарным образом объединенные своей этнической общностью, находятся в более благоприятном, чем не казахи, положении и в той или иной степени притесняют других, представляется – с какой стороны ни смотри — очевидной истиной. Но насколько оно в действительности верно?!

