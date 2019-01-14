Ильяса Храпунова обвиняют в США в уничтожении улик по делу об отмывании денег

Алматы. 14 января. КазТАГ – Сына экс-акима Алматы Виктора Храпунова Ильяса обвиняют в США в уничтожении улик по делу об отмывании денег, включая приобретение квартир в башне TrumpSoho, сообщает Bloomberg.

«Сын бывшего казахстанского политика, обвиняемого в хищении государственных активов, использовал сотни учетных записей для зашифрованных электронных писем, чтобы скрыть разговоры о сделках с недвижимостью в США. Ильяс Храпунов также проигнорировал требование суда США по сохранению доказательств до начала судебного процесса и удалил учетные записи», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в отношении И. Храпунова проводится расследование по факту отмывания денег, включая покупку квартир в роскошной башне TrumpSoho.

Как сообщается, уничтоженные записи были, скорее всего, связаны с продажей доли в проекте Flatotel группы ChetritGroup.