Экс-премьеру Кыргызстана Исакову продлили арест

Алматы. 14 января. КазТАГ – Экс-премьер-министру Кыргызстана Сапару Исакову продлили арест, сообщает КирТАГ.

«Все следственные действия по уголовному делу были проведены. Я не возражал против продления сроков следствия, потому что необходимо было ознакомиться с более чем 50 томами уголовного дела. Но так как все следственные действия были проведены, нет никакой необходимости держать Сапара Исакова под стражей. Поэтому я просил освободить его из-под стражи. Но Первомайский районный суд оставил его под стражей до 13 февраля. Бишкекский горсуд оставил в силе это решение», — сообщил адвокат экс-премьера Нурбек Токтакунов в понедельник.

Также он отметил, что такое решение принято сегодня, 14 января, на заседании суда, которое прошло в закрытом режиме.

Напомним, экс-премьер-министр КР С. Исаков был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ 5 июня. 31 июля срок содержания под стражей был продлен до 5 октября. С. Исаков обвиняется в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Недавно ему было инкриминировано еще одно дело, связанное с капитальным ремонтом Исторического музея.