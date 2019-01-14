НПП «Атамекен» может лишиться госзадания на 2019 год на распространение бесплатных знаний субъектам АПК

Астана. 14 января. КазТАГ – Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» может лишиться государственного задания на 2019 год на распространение бесплатных знаний субъектам агропромышленного комплекса (АПК), сообщается в проекте внесения поправок в постановление правительства от 7 декабря 2018 года №808 «О реализации закона Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года № 197-VI «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

«В приложении 44 (перечень государственных заданий на 2019 год – КазТАГ) к указанному постановлению строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции: «Услуги по распространению знаний для субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе, проведение обучающих семинаров субъектам агропромышленного комплекса в базовых хозяйствах на безвозмездной основе; министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ)(…)», — говорится в представленном в понедельник документе.

В действующей редакции вместо НАНОЦ указана нацпалата «Атамекен».

«Основанием для внесения соответствующего изменения является поручение главы государства в послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», где перед АПК поставлена задача повысить производительность труда и экспорт переработанной продукции в 2,5 раза в ближайшие пять лет путем привлечения современных агротехнологий, внедрения гибких, удобных стандартов и привлечения «седых голов» – авторитетных зарубежных специалистов в области сельского хозяйства, а также выстраивания системы массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства», — уточнил в пояснительной записке к проекту заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

По его словам, в целях исполнения поручения президента «планируется кардинально пересмотреть подходы к предоставлению услуг по распространению знаний для субъектов АПК с целью повышения эффективности и увеличения масштаба охвата сельхозтоваропроизводителей новым знаниям в области сельского хозяйства».

«Новая система распространения знаний, будет опираться на систему агропарков и региональных центров, которые на местах будут осуществлять агросопровождение, передачу нужных для фермеров региона технологий и их соблюдение. Для наглядной демонстрации технологий и их возможностей, а также для проведения обучающих мероприятий при каждом центре будет действовать показательный полигон. Их роль – выступить проводником инноваций между наукой и бизнесом и обеспечивать обратную связь от бизнеса для правильной постановки задач перед наукой», — отметил руководитель МСХ.

Учитывая вышеизложенное, добавил глава минсельхоза, «а также имеющийся в НАО «НАНОЦ» научный и инфраструктурный потенциал, принято решение о дальнейшей реализации услуг по распространению знаний субъектам АПК осуществлять путем предоставления государственного задания НАО «НАНОЦ».

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 28 января.

Напомним, 10 января МИА КазТАГ сообщало, что МСХ Казахстана в рамках поддержки АПК может начать оплачивать уставной капитал НАО «НАНОЦ». В частности, ожидается включение НАО в перечень специализированных организаций «для последующего выполнения отдельных государственных услуг, реализации бюджетных инвестиционных проектов и других задач, направленных на развитие АПК».