Мужчина умер после обряда экзорцизма в Алматинской области

Талдыкорган. 14 января. КазТАГ – В гибели пациента после проведения обряда экзорцизма подозревается народный целитель в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Полиция поместила под стражу целителя, подозреваемого в кончине 28-летнего мужчины», — сообщили в департаменте полиции (ДП) Алматинской области в понедельник.

Как выяснилось, факт зарегистрирован в Карасайском районе, где 12 января в своем доме скоропостижно скончался один из местных жителей.

«При проведении судебно-медицинской экспертизы у 28-летнего мужчины обнаружили тупую травму грудной клетки со множественными переломами ребер и ушиб легких, что могло стать причиной его смерти», — отметили стражи порядка.

Возбудив по факту уголовное производство, стражи порядка задержали местного целителя, который мог оказаться причастным к получению потерпевшим тяжелых травм и его последующей кончине.

«Официального заявления со стороны родных потерпевшего в полицию пока не поступало. Тем не менее досудебное расследование по факту проводится согласно части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В качестве подозреваемого в материалах расследования выступает 63-летний мужчина, занимающийся так называемой нетрадиционной медициной» — уточнили в пресс-службе ДП.

Как выяснилось, к целителю потерпевшего привели его родные и, по их мнению, в молодого мужчину вселились бесы, от которых он якобы страдал последние три года. Так называемое излечение, то есть «изгнание бесов» или обряд экзорцизма, продолжалось в течение пяти дней, что, как считает следствие, возможно и привело к трагедии.

«Досудебное расследование поручено провести сотрудникам Карасайской районной полиции. Задержанный целитель помещен под стражу в изолятор временного содержания», — добавили полицейские.