Решение об ужесточении денежно-кредитной политики планируется принять при следующем рассмотрении уровня базовой ставки — Акишев

Алматы. 14 января. КазТАГ – Решение об ужесточении денежно-кредитной политики для достижения цели по инфляции в 4% на конец 2020 года планируется принять при следующем рассмотрении уровня базовой ставки, сообщил глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

«При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти, которая снижает стабильность на внутреннем финансовом рынке, решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки», — сказал Д. Акишев на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил глава Нацбанка, во внешнем секторе по-прежнему сохраняется значительный потенциал для реализации рисковых сценариев, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

«Мировые цены на нефть после их снижения в октябре-декабре предыдущего года до минимальных значений за последние полтора года в конце прошлой недели превысили уровень 60 долларов США за баррель. Тем не менее, они остаются существенно ниже показателей октября 2018 года», — резюмировал глава Нацбанка.

При этом он добавил, что такая волатильность создает высокую неопределенность в отношении дальнейших перспектив на мировых рынках.

«Также наблюдается усиление внешнего инфляционного фона. Фактическая годовая инфляция в России, как основного торгового партнера, формируется выше целевого показателя 4%. Учитывая высокую долю импорта из России, оценки по дальнейшему ускорению российской инфляции в текущем году создают потенциал для проинфляционного давления на внутренние цены Казахстана», — рассказал Д. Акишев.

Он отметил, что на мировых продовольственных рынках наблюдается общее снижение цен. Индекс ФАО снизился в годовом выражении на 4,3%. В декабре зафиксировано снижение котировок цен на молочную продукцию и сахар. Тем не менее, выросли цены на зерновые, мясо и масла.

«С учетом вышесказанных факторов, в текущем году Национальный банк Казахстана ожидает сохранения инфляции внутри нового, более низкого коридора в 4-6%. При этом текущие оценки демонстрируют, что ее уровень сложится в верхней половине коридора в пределах 5-6% на конец года», — резюмировал Д.Акишев.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 4 марта 2019 года в 17:00 по времени Астаны.