Расследовавший дело об убийстве Дениса Тена следователь опроверг обвинения о нанесении побоев подсудимой

Алматы. 14 января. КазТАГ — Динара Жаркеева. Следователь, проводивший расследование дела о гибели известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, опроверг обвинения о нанесении побоев подсудимой Жанар Толыбаевой, передает корреспондент агентства из зала суда.

«В ходе расследования ни мной, ни другими членами следственно-оперативной группы никакого давления не было оказано. Кроме того, ни один из подозреваемых ни в устной, ни в письменной форме не обращался об этом в ходе следствия», — сказал старший следователь департамента по особо важным делам министерства внутренних дел РК Руслан Сагынбаев в понедельник.

Также подсудимый Арман Кудайбергенов задал вопрос следователю касательно переквалификации их дела на «умышленное убийство по предварительному сговору».

«Если по правде говорить, человек вытащил нож, на что он надеялся? Что он предполагал? Вы были вдвоем, вы могли осилить его руками, приемами борьбы. Вы вытащили нож, целенаправленно нанесли (ранения – КазТАГ) еще и в жизненно важную бедренную артерию», — добавил следователь.

Ранее сообщалось, что Жанар Толыбаева, представшая перед судом по делу об убийстве Д. Тена, заявила на процессе 11 января о побоях во время следствия.

Дело рассматривается в специализированном межрайонном уголовном суде Алматы. Судебное заседание проходит под председательством судьи Кеншилика Абдельдинова. В зале суда присутствуют родители погибшего фигуриста и близкие родственники. На скамье подсудимых трое – А. Кудайбергенов, Н. Киясов и Ж. Толыбаева.

А. Кудайбергенов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных по п. 2 ч. 2 ст. 188 (кража), п. 1 и 5 ч. 2 ст. 192 (разбой), п. 7 и 8 ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК; Н. Киясов – п. 1 и 4 ч. 2 ст. 192 (разбой), п. 7 и 8 ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК; Ж. Толыбаева – по ст. 434 (недонесение о преступлении), ч. 3 ст. 24 и п. 1 ч. 2 ст. 188 (покушение на совершение кражи по предварительному сговору) УК РК.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.