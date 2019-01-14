Астана. 14 января. КазТАГ – Рощу Баума в Алматы исключили из числа особо охраняемых природных территорий республиканского значения, сообщается в постановлении правительства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года №593 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения» следующее изменение: в перечне особо охраняемых природных территорий республиканского значения, утвержденном указанным постановлением: в разделе «Город Алматы» строку, порядковый номер 37, исключить», — говорится в представленном в понедельник документе.

Под номером 37 в перечне значился государственный памятник природы «Роща Баума».

Постановление вступит в силу через 10 календарных дней.

Роща Баума была заложена в 1894 году в Алматы ученым-лесоводом, лесным ревизором Семиреченской области Эдуардом Баумом.