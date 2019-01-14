Соболезнования в связи с кончиной известного тренера Псарева выразил Назарбаев

Астана. 14 января. КазТАГ – Соболезнования в связи с кончиной известного тренера по греко-римской борьбе Вадима Псарева выразил президент Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося тренера по греко-римской борьбе Вадима Александровича Псарева», — сообщили в Акорде в понедельник.

В своей телеграмме президент отметил, что за более чем полувековую спортивную деятельность В. Псарев воспитал целую плеяду прославленных чемпионов и призеров Олимпийских игр, среди них – Валерий Резанцев, Жаксылык Ушкемпиров, Анатолий Назаренко и Владимир Бакулин.

«В 2014 году его имя было включено в зал славы FILA в знак признания значимого вклада в развитие мировой греко-римской борьбы», — написал в телеграмме Н. Назарбаев.

В завершение глава государства подчеркнул, что светлая память о В. Псареве навсегда останется в памяти народа.