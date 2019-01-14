Транслировать видео заседаний земельной комиссии в сети пообещали в акимате Астаны

Астана. 14 января. КазТАГ – Видео заседаний земельной комиссии будет транслироваться в сети, сообщает официальный интернет-ресурс акима Астаны.

«Заседания земельной комиссии можно будет смотреть в режиме онлайн», — сообщили в акимате Астаны в понедельник.

Как пояснили в горакимате, в соответствии с приказом министра сельского хозяйства республики № 490 от 4 декабря 2018 года заседания земельной комиссии должны проводиться в режиме онлайн-трансляции (аудио-, видеозапись).

«В этой связи акимат Астаны сообщает, что проведение очередного заседания земельной комиссии запланировано на 8.30 16 января», — уточнили столичные власти.

Согласно сообщению, трансляция будет вестись на аккаунте медиацентра акимата Астаны в социальной сети Facebook.