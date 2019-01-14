Съездить в Рим и Лондон посоветовали разработчикам генпланов в ВКО

Усть-Каменогорск. 14 января. КазТАГ – Съездить за примерами планировки в Лондон и Рим посоветовал разработчикам генеральных планов на расширенном аппаратном совещании заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ерлан Аймукашев, передает корреспондент агентства.

«Побывайте в Риме, Лондоне, Москве, посмотрите, какими методами там повышают качество жизни людей, как там реализованы генеральные планы застройки спальных районов», — заявил разработчикам генпланов в понедельник Е. Аймукашев.

По его словам, «время уходит», а города в регионе «должны расти».

«В прошлом году должны были разработать 51 план, сделали всего 10. Отныне при планировке необходимо учитывать не только места под парковку, но и под кафе, другие виды отдыха населения, велосипедные дорожки, которые должны начинаться от мест проживания людей», — заявил замакима.

Как выяснилось на совещании, в ВКО сложилась серьезная проблема с застройками из-за отсутствия генпланов и детальных планировок населенных пунктов. Масштабно работа в этом направлении не ведется уже несколько лет.

«В ВКО из 724 населенных пунктов только 254 имеют генеральные планы, а утверждены они только в 10 городах и 89 сельских населенных пунктах. На эти цели нет средств, ведь финансирование их разработки возложено на местные города и районы, им средств на эти цели не хватает. В 2018 году было выделено всего 153,5 миллиона тенге на разработку и корректировку десяти генеральных планов и четырех проектов детальных планировок, остальные поданные бюджетные заявки были отклонены. По итогам 2018 года дефицит средств на эти цели составил 432 миллиона тенге», — сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Сырым Дюсупов.

Он отметил, что многие генеральные планы, действующие до сих пор, разрабатывались еще в советские времена. Вместе с тем, как сообщили местные власти, до конца 2019 года работа по разработке и утверждению генпланов всех населенных пунктов должна быть завершена.