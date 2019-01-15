Абоненты Beeline получат возможность sms-оплаты проезда в автобусах Алматы со следующей недели

Алматы. 15 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Абоненты Beeline получат возможность sms-оплаты проезда во всех автобусах Алматы со следующей недели, сообщает управление пассажирского транспорта и автодорог (УПТиАД) Алматы.

«На следующей неделе запускается sms-оплата с баланса мобильного номера Beeline через короткий номер 9909. Касательно других операторов, ведутся интеграционные работы и переговоры по установлению комиссии. Короткий номер 9909 будет единым для всех операторов мобильной связи», — говорится в ответе УПТиАД на запрос агентства во вторник.

Также в ответе отмечается, что на сегодняшний день на всем подвижном составе города работает USSD-оплата с баланса мобильного номера Beeline. Оператором как действующей, так и будущей услуги является «Транспортный холдинг Алматы» — единый оператор системы электронного билетирования («Онай») на территории Алматы.

Напомним, с 30 декабря 2018 года была прекращена SMS-оплата через короткий номер 2505 в автобусах и троллейбусах, обслуживаемых ТОО «Алматыэлектротранс». Оператор услуги — ТОО SMSBus – объяснил это тем, что «Алматыэлектротранс» — единственный перевозчик в городе, не желающий подписывать с ними договор. По этому поводу в ответе УПТиАД говорится, что госорганы не имеют права обязывать те или иные предприятия (в данном случае ТОО «Алматыэлектротранс» и ТОО SMSBus) заключать договоры между собой, так как «заключение договора между юридическими предприятиями являются исключительно правом отдельных сторон».

Помимо этого, УПТиАД сообщает, что все маршруты общественного транспорта, ранее обслуживаемые ТОО «Greenbuscompany» (21 автобусных и 8 троллейбусных), в конце 2018 года были переданы в ТОО «Алматыэлектротранс» до проведения конкурсов.

Сегодня sms-оплата проезда на общественном транспорте Алматы возможна на 42-х маршрутах. обслуживаемых частными автобусными парками.

«Маршруты автобусов г. Алматы, на которых работает SMSBUS: 1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 29P, 31, 34, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 60, 62, 65, 67, 72, 78, 81, 102, 104, 104A, 106, 112, 119, 122, 126, 128, 129, 141, 441», — сообщается на сайте smsbus.kz.

Ранее сообщалось, что «Транспортный холдинг Алматы» (оператор системы «Онай») при сотрудничестве казахстанских операторов сотовой связи разрабатывает проект по оплате проезда в общественном транспорте Алматы посредством sms по единому короткому номеру. Датой внедрения назывался конец 2018 года.