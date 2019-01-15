Казахстанский экспорт в ноябре 2018 года подорожал на 3,5%, импорт — на 0,9%

Алматы. 15 января. КазТАГ — Цены на казахстанский экспорт в ноябре 2018 года за месяц повысились на 3,5%, на импорт – на 0,9%, с начала года – на 23,4% и 8% соответственно, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, за январь-ноябрь 2018 года цены экспортных поставок повысились на нефть на 32,2%, газ природный – на 25,3%, марганцевые руды – на 23,1%, железные руды – на 19,7%, медь – на 17,1%, ферросплавы – на 14,9%, прокат черных металлов – на 12,6%, уголь – на 8,6%.

Снижение цен произошло на свинец – на 12,4%, цинк – на 7,6%.

Из импортируемой продукции фрукты и орехи подорожали на 59,4%, мясо птицы – на 29,2%, рыба – на 15%, сахар – на 13,4%, овощи – на 11%, чай – на 10,1%, маргарин – на 4,2%, фармацевтическая продукция – на 3,4%, какао подешевело на 1,6%.

Цены на обувь стали выше на 27,9%, строительные материалы – на 19,4%, пластмассу – на 13,9%, текстильные изделия – на 13,1%, бумагу – на 13%.