«Курсив» будет переводить материалы The Wall Street Journal на русский язык

Алматы. 15 января. КазТАГ — В рамках партнерства газета «Курсив» и сайт kursiv.kz будут публиковать материалы The Wall Street Journal на русском языке, сообщил генеральный директор ТОО «Alteco Partners» (учредитель газеты) Марат Каирбеков.

«В рамках партнерства газета «Курсив» и сайт kursiv.kz еженедельно будут предоставлять выборку материалов газеты The Wall Street Journal на русском языке. Таким образом, The Wall Street Journal впервые представит свои материалы для перевода и публикации специально для местных читателей», — сказал М. Каирбеков во вторник.

Также «Курсив» будет распространять подписку на электронную версию журнала.

«В рамках партнерства «Курсив» также приобрел права на распространение пакета годовых подписок на электронную версию The Wall Street Journal. Это очень важный этап не только в истории нашей газеты, но и для всей казахстанской деловой журналистики. Мы гордимся тем, что именно «Курсив» стал партнером The Wall Street Journal», — добавил М. Каирбеков.