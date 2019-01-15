Безработица в Казахстане в декабре сохранилась на уровне 4,9%

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Алматы. 15 января. КазТАГ – Безработица в Казахстане в декабре 2018 года сохранилась на уровне 4,9%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«Численность безработных в Казахстане, по оценке, в декабре 2018 года составила 445,1 тыс. человек, уровень безработицы — 4,9% к численности рабочей силы», — говорится в информации.

Согласно статданным, официально зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 91,6 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 1% от численности рабочей силы.

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