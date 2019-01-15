Более 65% несоответствующей безопасности продукции приходится на импорт – Минздрав Казахстана

Астана. 15 января. КазТАГ – Основной объем несоответствующей безопасности продукции на потребительском рынке Казахстана приходится на импорт, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«По итогам мониторинга безопасности продукции, основной объем несоответствующей продукции – 66% – приходится на импортную, а 34% – приходится на продукцию отечественных производителей», — сказал Е. Биртанов на заседании правительства во вторник.

В рамках ежемесячного мониторинга безопасности продукции в 2018 году, по его данным, закупом было охвачено порядка 70 тысяч проб продукции.

«По итогам лабораторной экспертизы 9740 не отвечают требованиям технических регламентов, из них по несоблюдению производителями правил маркировки – 69%, несоответствию показателей безопасности – 23,5%, а также несоответствию по физико-химическим показателям – 7,2%», — пояснил Е. Биртанов.

В 2018 году в результате мониторинга безопасности продукции наложено штрафов на сумму более 70 млн тенге, в 2017 году – 44,3 млн тенге.

«Так, выявлена фальсифицикация в 99 пробах молочных продуктов по содержанию растительного жира и 143 пробах колбасных изделий по содержанию ДНК свиньи… Для устранения выявленных нарушений выдано более 2 тысяч предписаний, а в 2017 году — 1166, возбуждено 877 дел об административных правонарушениях, в 2017 году – 415. Вынесено 193 постановлений суда, в 2017 году – 116. Снято с реализации и уничтожено более 22 тонн опасной продукции, в 2017 году – 20,5 тонн», — рассказал Е. Биртанов.

Также комитетом охраны общественного здоровья министерства в Минсельхоз Казахстана направлены материалы в отношении 18 производителей продукции России и Республики Беларусь, по которым приняты ветеринарно — санитарные меры, в том числе усиленный лабораторный контроль. Направлено 30 уведомлений в уполномоченные органы государств-членов ЕАЭС касательно выявленной несоответствующей продукции для принятия ими соответствующих мер.

«Превалирующая часть продукции, не соответствующая показателям безопасности и качества, ввозится в страну с документами соответствия, выданными с грубыми нарушениями. Так, в течение года министерством выявлено порядка 6,2 тысяч «серых сертификатов», из них 3,5 тысяч, выданных органами по подтверждению соответствия Российской Федерации, 2,7 тысяч – Республики Казахстан», — сказал министр.

Приостановлена по решению суда по итогам камерального контроля, согласно словам Е. Биртанова, деятельность 47 участников внешней экономической деятельности. Министерством инициировано постановление правительства РК о запрете ввоза детских игрушек в режиме условного выпуска, вступивший в силу с августа 2018 года.

При этом Е. Биртанов отметил тенденцию снижения общего количества несоответствующей продукции на потребительском рынке в течение последних четырех лет.

«За период с 2015 по 2018 годы процент снижения составил с 26% до 14,1%», — добавил Е. Биртанов.