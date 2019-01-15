Астана. 15 января. КазТАГ – Места для массового купания на Крещение определили в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс акима столицы.

«18-19 января православные казахстанцы отметят Крещение Господне. Определены места для массового купания», — сообщили в горакимате во вторник.

Праздник Крещение Господне будет отмечаться 18-19 января во всех православных храмах Астаны – Успенском кафедральном соборе (улица Куйши Дина, 27), Константино-Еленинском храме (пропспект Республики, 12) и храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

«Праздничные мероприятия в храмах начнутся 18 января с 8 часов утра. 18 января в 9.30 будет проходить Крещенская Великая вечерня и литургия Василия Великого. Вечером того же дня в 19.00 состоится крестный ход (пешая колонна) на реке Есиль для совершения чина освящения воды. 19 января с 9.00 состоится Божественная литургия. В 11.00 будет проходить чин Великого освящения воды (богослужения в храмах столицы)», — говорится в сообщении.

По информации городских властей, места для купания станут доступными 18 января с 19.30.

«Массовые купания будут продолжаться до 2.00 20 января. Проруби для массовых купаний будут установлены на правом берегу реки Есиль в районе Дворца школьников им. М. Утемисова, ЖК «Гранд Алатау» и на левом берегу в районе набережной Столичного парка (возле амфитеатра и гостиницы Regis Astana)», — уточнили в акимате.

Отмечается, что для обеспечения безопасности в местах массового купания будут дежурить сотрудники полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям и скорой помощи.

Во избежание несчастных случаев в ДЧС Астаны напомнили о мерах предосторожности и правилах купания в проруби: окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром инструкторов моржевания; перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку; к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

«Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. Не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать», — предупредили спасатели.