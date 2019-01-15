Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» провел уникальный эксперимент на Луне

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Алматы. 15 января. КазТАГ – Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» завершил первый биологический эксперимент на Луне, сообщает cctv.com.

Для проведения эксперимента на Луну были доставлены семена хлопка, рапса, картофеля, а также личинки дрожжевых грибков и плодовой мухи.

«Последние снимки показывают, что хлопковые побеги хорошо растут. Это первый растительный побег, который растет на Луне после испытаний в суровых условиях окружающей среды, таких как низкая гравитация, сильная радиация и высокая разница температур на Луне», — говорится в информации.

При этом отмечается, что данный результат означает завершение первого в истории биологического эксперимента, проведенного человеком на Луне.

«Впоследствии, почки растений, которые были успешно выращены, продолжат расти и, как ожидается, станут первыми зелеными листьями на Луне», — указывается в информации.

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Как сообщалось, лунный аппарат «Чанъэ-4» 3 января успешно сел на обратную сторону Луны, а затем сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния.

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