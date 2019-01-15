Южная Корея устала от нелегалов из Казахстана 15.01.2019 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 298 0 Востоковед Адиль Каукенов о причинах сбоев в безвизовом режиме между РК и Республикой Кореей Похожие материалы: Осадки ожидаются на большей части территории Казахстана в воскресенье Осадки ожидаются на большей части территории Казахстана в пятницу Осадки ожидаются на большей территории Казахстана в субботу Осадки ожидаются во вторник на большей части территории Казахстана У Казахстана нет нерешенных вопросов с США – Назарбаев