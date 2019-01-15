Учредитель «Бузгул Аурум» возместил в счет ущерба Т584,5 млн — ЕНПФ

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Алматы. 15 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Учредитель ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжан Кенжебаев возместил Единому накопительному пенсионному фонду (ЕНПФ) часть нанесенного ущерба в размере 584,5 млн тенге, сообщили в пресс-службе фонда корреспонденту МИА «КазТАГ».

В рамках исполнительного производства на 10 января 2019 года в пользу ЕНПФ была перечислена данная сумма. Б. Кенжебаев вернул деньги за счет собственных средств, уточнили в пресс-службе.

«Однако остальные фигуранты дела пока не выражали намерений возвращать деньги», — отметили в пресс-службе.

Напомним, гражданский иск ЕНПФ судом был полностью удовлетворен. Общая сумма, подлежащая возврату ЕНПФ ущерба в солидарном порядке наряду с Б. Кенжебаевым, экс-главой ЕНПФ Русланом Ерденаевым, экс-заместителем председателя ЕНПФ Дабыром Медетбековым, экс-начальником управления финансовых рисков Мусой Бахтовым – 5 млрд тенге.

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