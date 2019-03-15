Автопроизводители РК и Узбекистана подписали соглашение по развитию производства

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Астана. 15 марта. КазТАГВ рамках первого Центральноазиатского экономического форума состоялось подписание контракта по развитию производства между GM «Uzbekistan» и ТОО «СарыаркаАвтоПром», сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«На подписании присутствовали заместитель премьер-министра Казахстана Ж. Касымбек и заместитель премьер-министра Узбекистана Э. Ганиев», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в сфере автомобильной промышленности, вопросы расширения инвестиционного сотрудничества, стимулирования региональной торговли и др.

«Итогом стало подписание соглашения по развитию автопроизводства. Стороны договорились выпустить до конца 2019 года 16 тыс. единиц техники, предназначенной для реализации, как на рынке Казахстана, так и на экспортных рынках, включая Российскую Федерацию», — отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что автопроизводители обсудили вопросы создания совместного предприятия, поэтапную работу по углублению локализации, в том числе, по автокомпонентной базе, продолжение сотрудничества по новым конкурентным моделям, меры по улучшению качества производимой продукции.

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