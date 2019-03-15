В каких регионах меньше всего дают взятки: рейтинг честности составили в Казахстане

Астана. 15 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. В Казахстане по итогам опроса предпринимателей составлен рейтинг честности регионов, сообщил директор компании «Центр стратегических инициатив» Бакытжан Саркеев.

«Позвольте предоставить итоги специального обзора по коррупции, подготовленного на основе соцопроса делового климата, который был проведен в 2018 году. По результатам опроса был подготовлен рейтинг честности регионов, который показывает мнение предпринимателей об уровне распространенности коррупции в том или ином регионе. По рейтингу в 2018 году Северо-Казахстанская область является лидером. В тройку также вошли Акмолинская и Кызылординская области. Наименьший рейтинг в Мангистауской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. В данном случае важен не сам рейтинг, а важно, что вне зависимости от рейтинга предприниматели сталкиваются с проблемой коррупции во всех регионах. И они характерны для всех областей», — сообщил Саркеев на III республиканском форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции в пятницу.

В целом, по его информации, в опросе принимали участие свыше 4 тыс. предпринимателей, респонденты отвечали на 12 вопросов, оценивалась работа госорганов, а именно 8 управлений акиматов, 12 территориальных подразделений центральных госорганов.

«Если говорить об итогах, то по сравнению с 2017 годом на 23% снизилась доля предпринимателей, которые столкнулись с коррупцией. При этом среди тех, кто сталкивался с коррупцией, выросло число предпринимателей, кому коррупция помогает. Это не означает, что предпринимателям нравится давать взятки. Они их вынуждены давать, потому что не видят других способов решения своих проблем», — проинформировал глава центра.

Он добавил, что, по мнению респондентов, инициатором взяток в 49% случаях является сам предприниматель, а в 45% предприниматели оплачивают услуги, которые и так должны предоставляться бесплатно.

«Самое интересное, что произошло увеличение среднего размера взятки. То есть в 2017 году размер составлял 61 тыс. тенге, а в 2018 — 193 тыс. тенге. В рамках исследования также оценивалась работа акиматов и центральных госорганов на местах. Среди территориальных подразделений коррупция больше всего распространена в службах внутреннего госаудита, госинспекции АПК и транспортном контроле. Если говорить об управлениях акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлении архитектуры и градостроительства, земельных отношений и ГАСК. На самом деле вопросы строительства земельных отношений больше всего касается предпринимателей. Именно при решении этих вопросах возникают проблемы, которые решаются с помощью взятки», — заключил Саркеев.