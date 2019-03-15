Кабикенов покинул пост вице-министра индустрии Казахстана

Астана. 15 марта. КазТАГ – Арыстан Кабикенов освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Кабикенов Арыстан Кенжетаевич освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении в пятницу.

Кабикенов до назначения вице-министром индустрии был замруководителя канцелярии премьер-министра РК и советником посольства РК в Японии.