Астана. 15 марта. КазТАГ — Берик Шолпанкулов назначен первым вице-министром финансов РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен на должность первого вице-министра финансов РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее должность первого вице-министра финансов РК занимал Руслан Даленов, который с 25 февраля указом главы государства был назначен министром нацэкономики РК.

Напомним, ранее Шолпанкулов занимал должность вице-министра финансов РК, на которую был назначен постановлением правительства РК от 28 декабря 2016 года.