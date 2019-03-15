Шолпанкулов назначен первым вице-министром финансов РК

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Астана. 15 марта. КазТАГ Берик Шолпанкулов назначен первым вице-министром финансов РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен на должность первого вице-министра финансов РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Ранее должность первого вице-министра финансов РК занимал Руслан Даленов, который с 25 февраля указом главы государства был назначен министром нацэкономики РК.

Напомним, ранее Шолпанкулов занимал должность вице-министра финансов РК, на которую был назначен постановлением правительства РК от 28 декабря 2016 года.

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