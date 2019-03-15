На развитие волонтерства в Казахстане в 2019-2021 годы потребуется 7,2 млрд тенге

Алматы. 15 марта. КазТАГ – Из республиканского бюджета Казахстана на 2019-2021 годы потребуется выделить 7,2 млрд тенге на развитие волонтерской деятельности, сообщается в ответе премьер-министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов от партии «Нур Отан» и «Народные коммунисты».

«В целях повышения доли населения, уделяющего время волонтерству, в рамках реализации дорожной карты по проведению года молодежи предусмотрены мероприятия по повышению стипендии на 30% студентам высших учебных заведений, занимающихся волонтерской деятельностью. В рамках данных мероприятий планируется привлекать ежегодно порядка 50 000 студентов к волонтерской работе. Общие расходы на реализацию данных мероприятий потребуют выделения из республиканского бюджета 7,2 млрд тенге, из них в 2019 году – 1,2 млрд тенге, в 2020-2021 годах – по 3 млрд тенге ежегодно», — подчеркивается в документе.

По его данным, при школах создаются единые группы волонтеров из числа учащихся, которые добровольно навещают ребенка (одноклассника), обучающегося на дому, с целью совместного общения, проведения досуга, познавательных командных игр (в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях и др.).

В ответе премьера также отмечается, что будет продолжена работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних через реализацию межведомственного плана совместных действий по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей на 2019 — 2021 годы.

«Указанным планом предусмотрено совершенствование нормативной правовой базы, усиление деятельности психологических служб, повышение квалификации педагогов-психологов, в том числе по раннему выявлению детей, склонных к правонарушениям, и оказанию им квалифицированной помощи, активизация информационно-разъяснительной работы среди детей и родителей», — поясняется в ответе.

В том числе, для поддержки детей, оказавшихся жертвами травли (буллинга), предусмотрен проект «Создание соцслужбы по работе с несовершеннолетними детьми» с привлечением пользующихся уважением среди учащихся активных школьников и общественных активистов.

«С целью повышения нетерпимости к проявлениям вымогательства и буллинга, а также выработки механизмов защиты прав детей и подростков в рамках государственного соцзаказа планируется проведение семинаров по правам человека, анти-буллингу для детей и молодежи сельской и городской местности», — указывается в ответе премьера.