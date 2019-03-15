Отказаться от субсидирования инвестиций в импортную технику в Казахстане не представляется возможным

Алматы. 15 марта. КазТАГ – В настоящее время ведется разработка комплексного плана развития машиностроения РК на 2019 – 2030 годы, сообщается в ответе премьер-министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов от партии «Ак жол».

«Комплексный план включает в себя разработку различных мер, направленных на развитие машиностроения, в том числе сельхозмашиностроения… Проект комплексного плана в настоящее время на согласовании с заинтересованными госорганами и организациями», — уточняется в ответе.

Согласно информации, сейчас отечественными предприятиями осуществляется производство следующей сельхозтехники: зерноуборочных комбайнов «Essil», «Вектор», тракторов «Беларус», «К-744», «Daedong», пресс-подборщиков и косилок, сельскохозяйственных прицепов, жаток и опрыскивателей.

«В то же время у казахстанских аграриев имеется потребность в приобретении спецтехники (рисоуборочной, кукурузоуборочной, картофелеуборочной, роторной), которую отечественные предприятия не производят. Соответственно, отказаться от субсидирования инвестиционных вложений в импортную технику не представляется возможным. Также субсидируются инвестзатраты на технику как отечественного, так и зарубежного производства в размере 25%, при этом норматив субсидии может быть самостоятельно увеличен акиматами областей (до 35%) за счет финсредств регионов», — отмечается в ответе премьера.

Также в целях стимулирования спроса на отечественную сельхозтехнику с 2018 года через нацхолдинг «Байтерек» запущена программа льготного лизингового финансирования на приобретение тракторов и комбайнов.

«На эти цели в 2018 и 2019 годах из республиканского бюджета выделено по 3 млрд тенге, которые будут микшированы с коммерческими средствами (50/50). С 2018 года предприятиям сельхозмашиностроения предоставляются льготы по уплате налогов на импорт комплектующих и с оборотов по реализации готовой продукции на основании специальных инвестконтрактов. Также с 2018 года возобновлена программа субсидирования ставок вознаграждения по кредитам/лизингу на приобретение сельскохозяйственной техники (до 10%)», — указывается в документе.

Кроме того, с 2019 года планируется ввести соглашения о промышленной сборке сельхозтехники, в рамках которых к производителям в целях повышения уровня локализации установлены обязательства по изготовлению отдельных узлов и деталей.