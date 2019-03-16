Астана. 16 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, лишь на юго-востоке республики — погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере – с низовой метелью, на юге – с пыльной бурей», — сообщили синоптики.

В Астане переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер западный, северо-западный до 9-14 м/с. Температура ночью -10-12, днем -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер до 0-5 м/с. Температура ночью +5+7, днем +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура днем +21+23, ночью +8+10.

В Северо-Казахстанской области днем и ночью небольшой снег, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днем местами порывы до 25 м/с, местами низовая метель. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Акмолинской области днем и ночью небольшой снег, местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура днем -1-6, ночью -7-12.

В Костанайской области ночью местами ожидаются небольшие осадки, низовая метель, туман, усиление ветра до15-20 м/с. Днем -3+2, ночью -7-12.

В Карагандинской области, ночью небольшой снег, местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с, ночью – местами низовая метель, гололед. Температура днем 0-5, ночью -2-7.

В Павлодарской области ожидается днем небольшой снег, усиление ветра до 15-20 м/с, днем местами порывы до 25 м/с, местами низовая метель, ночью местами гололед. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Восточно-Казахстанской области днем и ночью ожидаются осадки. Температура днем +2+7, ночью 0-5.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидаются туман, пыльная буря, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. Днем +8+13, ночью 0-5.

В Жамбылской области тоже без осадков, ночью ожидается туман. Температура днем +17+22, ночью +3+8.

В Алматинской области так же без осадков, ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 м/с, днем порывы до 28 м/с. Днем +16+21, ночью +3+8.

В Мангистауской области днем и ночью ожидается дождь, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура днем +10+15, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области днем небольшие осадки, местами усиление ветра до 15-20 м/с, местами гололед. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Атырауской области днем ожидается дождь, ночью – осадки, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура днем +5+10, ночью -2+3.

В Актюбинской области без осадков, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Днем -2+3, ночью -5-10.

В Туркестанской области днем дождь, местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днем местами гроза Температура днем +19+24, ночью +7+12.

«В ближайшие трое суток в связи с прогнозом повышения положительного температурного фона, а также продолжительных осадков на реках запада, юга, юго-востока и востока республики ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, формирование склоновых и талых стоков на вышеуказанных территориях», — предупредили синоптики.