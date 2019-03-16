Страны СНГ согласовали пути адаптации объединенной системы ПВО

Астана. 16 марта. КазТАГ – Первый заместитель министра обороны начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев принял участие в заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба минобороны РК.

«В ходе заседания начальники штабов стран СНГ согласовали дальнейшее развитие объединенной системы противовоздушной обороны, исходя из современных задач, обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и проанализировали вызовы и угрозы безопасности государств Содружества», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Согласно информации, по итогам заседания одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, согласованы пути адаптации объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-космической обороны, а также намечены совместные мероприятия на следующий год.

«В рамках заседания начальник Майкеев провел двусторонние встречи с начальниками Генеральных штабов Вооруженных Сил России и Армении генералом армии Валерием Герасимовым и генерал-лейтенантом Артаком Давтяном, в ходе которых были рассмотрены и обсуждены приоритеты дальнейшего военного сотрудничества», — заключается в пресс-релизе.