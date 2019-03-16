Мамин поручил усилить работы по застройке Туркестана

Астана. 16 марта. КазТАГ – В рамках рабочей поездки по Туркестанской области премьер-министр Аскар Мамин посетил ряд строящихся объектов, а также ознакомился с планами работ на местах возведения новых зданий в областном центре, сообщает пресс-служба главы кабмина.

«Премьер-министр осмотрел строительные площадки объектов областного акимата, здания управлений и департаментов в административно-деловом центре г. Туркестан. Закладка фундамента запланирована в текущем месяце, в целом объект планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года. Мамину доложили, что для обеспечения строительных работ необходимым объемом материалов отечественного производства, в регионе планируется строительство нового завода по производству фибробетона», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Кроме того, Мамин осмотрел ход строительства медиа центра, конгресс-холла, спортивного комплекса. Здесь уже начаты работ по закладке фундамента зданий. Представленные объекты отличаются значительной функциональностью, вместимостью и отвечают современным стандартам архитектурного искусства.

«Завершив осмотр возводимых административных объектов Мамин подчеркнул, что для своевременного исполнения поручений президента созданы все условия, и поручил усилить строительные работы, при необходимости, привлечь дополнительно строителей», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно информации, во время посещения микрорайона «Түркістан — жаңа қала» Мамин ознакомился с началом строительства жилья в рамках госпрограммы «Нұрлы Жер». Проект будет реализован поэтапно: в 2019 году будут сданы 44 дома, в 2020 — 52. В целом, 2 977 квартиры будут доступны по программе «7-20-25», а также по новой программе кредитного жилья, планируемой акиматом области, в том числе для решения жилищных вопросов многодетных семей. Премьер-министр обозначил необходимость изучения перспектив расширения объемов строительства жилья и внедрения современных технологий для обеспечения комфортного проживания.

«Следует отметить, что в целом объем строительных работ в регионе за январь-февраль т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,3 раза», — указывается в информации.

Также премьер-министр осмотрел площадки, где будут реализованы проекты социальной инфраструктуры, в том числе в сфере образования и науки. Во время объезда осмотрены площадки строительства Дворца школьников, областной научно-универсальной библиотеки.

«Особое внимание уделено вопросам развития города Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира. В целях ознакомления с проводимой работой Мамин совершил обход историко-культурного центра города. Посещены площадки строительства музея Ходжа Ахмеда Яссави, визит-центра историко-культурного заповедника «Азрет Султан», центра «Ұлы дала Елі». Кроме того, премьер-министру презентовали концептуальный генеральный план благоустройства городища Туркестан», — говорится в сообщении.

Также Мамин ознакомился с планами работ по созданию туристической инфраструктуры и поручил ускорить строительные работы. В Туркестане для развития туризма, в том числе внутреннего, планируется строительство музыкального фонтана, амфитеатра, городского парка культуры и отдыха с аттракционами, отмечает пресс-служба.