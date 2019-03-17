Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing набрал нетипично высокую скорость после взлета

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Потерпевший крушение Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines набрал необычайно высокую скорость после взлета, сообщил Reuters источник, который имеет доступ к записи переговоров авиадиспетчеров и экипажа.

Согласно информации, пилот Boeing 737 MAX попросил разрешения подняться на 14 тыс. футов над уровнем моря — около 6,4 тыс. футов над аэропортом. После он сразу попросил разрешения срочно вернуться в аэропорт. Самолет исчез с радаров на высоте 10,8 тыс. футов.

«Он сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Вот почему он хотел подняться», — сказал источник, добавив, что голос пилота звучал нервно.

Эксперты отмечают, что пилоты, как правило, просят подняться, когда испытывают проблемы при взлете, чтобы получить запас для маневра и избежать полета над местностью со сложным рельефом.

Ранее КГА Казахстана сообщил о приостановлении эксплуатации Boeing 737 MAX.

Напомним, 10 марта недалеко от города Дэбрэ-Зэйт потерпел крушение авиалайнер компании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс из Аддис-Абебы в Найроби. По предварительным данным, никто не выжил. Известно, что на борту самолета находились граждане 35 государств, в том числе 19 сотрудников ООН. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму на имя президента Эфиопии Сахле-Ворка Зевде в связи с гибелью 157 человек.