Массовая гибель рыб в реке Урал: расследование находится на контроле руководства МВД

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Расследование по делу массовой гибели рыб в реке Урал находится на контроле руководства МВД, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Атырауской области.

«По фактам массовой гибели рыбы в реке Урал Департаментом полиции Атырауской области зарегистрированы два уголовных дела по ч.2 ст. 328 УК (загрязнение поверхностных вод, причинившие крупный ущерб окружающей среде) и ч.2 ст.204 УК (уничтожение чужого имущества, причинившего особо крупный ущерб). 29 января уголовные дела приняты в производство Следственного департамента МВД, все следственные действия проводятся сотрудниками центрального аппарата министерства, выехавшими в регион», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным ДП, по делу назначены все необходимые судебные экспертизы для установления причины гибели рыб. По их результатам будет принято решение о привлечении к ответственности виновных, добавили в ведомстве.

«Дело находится на контроле руководства министерства внутренних дел. Установлением причин занимается межведомственная правительственная рабочая группа», — заключается в информации.

Ранее сообщалось, что в результате таяния льда на реке Урал сотрудниками ТОО «Спецавтобаза» Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и управления рыбного хозяйства акимата Атырауской области с 7 по 11 марта собрано свыше 3 тонн мертвой рыбы. Акт с данными об извлеченной рыбе и ущербе приобщен к уголовным делам, которые были заведены по факту массовой гибели рыбы на реке Урал в декабре 2018 года.

Напомним, в конце 2018 года в Урале была отмечена массовая гибель рыбы. По факту гибели рыбы было заведено два уголовных дела. В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Сотрудники полиции и ветеринары контролируют точки сбыта рыбной продукции, экологи ежедневно берут пробы из реки Урал. Случаев отравления рыбой или водой среди населения зафиксировано не было.