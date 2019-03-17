Еще 4,3 тонны снулой рыбы собрали с берегов Урала в Атырау

Атырау. 17 марта. КазТАГ – 4,3 тонны снулой рыбы собрали в Атырау во время субботника, передает корреспондент агентства.

«В Атырау провели субботник. С берегов реки было собрано 52 тонны мусора и 4,3 тонны снулой рыбы. В субботнике приняло участие более 2600 жителей, было задействовано 9 единиц спецтехники», — сообщили в региональной службе коммуникации Атырауской области (РСК).

Согласно информации, вес собранной рыбы приобщен к материалам уголовного дела.

«Министерство энергетики РК совместно с акиматом Атырауской области разработает комплексный план по улучшению экологической ситуации в регионе для реализации на постоянной основе», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что акиматом Атырауской области выделяются средства на научное исследование реки Урал в размере Т80 млн.

Ранее сообщалось, что в результате таяния льда на реке Урал сотрудниками ТОО «Спецавтобаза» Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и управления рыбного хозяйства акимата Атырауской области с 7 по 11 марта собрано свыше 3 тонн мертвой рыбы. Акт с данными об извлеченной рыбе и ущербе приобщен к уголовным делам, которые были заведены по факту массовой гибели рыбы на реке Урал в декабре 2018 года.

Напомним, в конце 2018 года в Урале была отмечена массовая гибель рыбы. По факту гибели рыбы было заведено два уголовных дела по ч.2 ст. 328 УК (загрязнение поверхностных вод, причинившие крупный ущерб окружающей среде) и ч.2 ст.204 УК (уничтожение чужого имущества, причинившего особо крупный ущерб). В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Расследование находится на контроле руководителей МВД. Сотрудники полиции и ветеринары контролируют точки сбыта рыбной продукции, экологи ежедневно берут пробы из реки Урал. Случаев отравления рыбой или водой среди населения зафиксировано не было.