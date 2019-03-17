Пять несанкционированных источников сброса в Урал обнаружила комиссия

Астана. 17 марта. КазТАГ – Межведомственная комиссия, которая занимается расследованием массовой гибели рыбы, обнаружила пять несанкционированных источников сброса в реку Урал, сообщил КазТАГ официальный представитель минэнерго РК Нурлыбек Женисбек.

«В ходе осмотра побережья реки Урал, межведомственной комиссии выявлены 5 несанкционированных источников сброса. В настоящее время работниками акимата области принимаются меры по установлению собственников и ликвидации их», — проинформировал Женисбек в воскресенье.

По его информации, по состоянию на 16 марта собрано порядка 121,7 тонн мертвых рыб, из них 103 тонны — рыбы осетровых заводов, 5,4 тонн собрано в декабре, а также в период с 7 по 16 марта количество собранной рыбы на реке Урал составило – 13,6 тонн.

«95,47 тонн мертвой рыбы утилизированы путем сжигания на крематоре ТОО «AG Disinfection services». Часть собранных рыб хранятся в холодильнике ТОО «Надежда 1» в качестве вещественного доказательства. Остальные собранные рыбы утилизируются на предприятии ТОО «Спецавтобаза», — добавил представитель минэнерго.

При этом он рассказал, что в минувшую субботу волонтерами произведены съемки дна Урала на точках: ЖД Мост, Еркинкала и Дамба, на видео видны мертвые рыбы в небольшом количестве (5-6 рыб).

«В настоящее время Атырауским кооперативам выданы разрешения на улов рыбы, который также позволит очистить дно реки Урал от мертвых рыб», — заключил Женисбек.

Напомним, в конце 2018 года в Урале была отмечена массовая гибель рыбы. По факту гибели рыбы было заведено два уголовных дела по ч.2 ст. 328 УК (загрязнение поверхностных вод, причинившие крупный ущерб окружающей среде) и ч.2 ст.204 УК (уничтожение чужого имущества, причинившего особо крупный ущерб). В данное время ведется следствие, которое определит виновных в произошедшем. Расследование находится на контроле руководителей МВД. Сотрудники полиции и ветеринары контролируют точки сбыта рыбной продукции, экологи ежедневно берут пробы из реки Урал. Случаев отравления рыбой или водой среди населения зафиксировано не было.