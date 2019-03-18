Биртанов против отправления всех желающих на лечение за рубеж

Астана. 18 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Отправлять всех онкобольных за рубеж невозможно и неразумно, так как этим мы не дадим шансов развиваться отечественному здравоохранению, сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Так, в ходе правительственного часа депутат Мурат Темиржанов затронул вопрос сбора денег для лечения онкобольных за рубежом, которые, по его словам, в интернете встречаются практически ежедневно.

«Не хотите ли пересмотреть подходы по направлению наших граждан за рубеж? Если вы сможете жизнь спасти, почему бы не отправить? Министерство или вы персонально мониторинг проводите соцсетей?», — спросил депутат, обращаясь к министру здравоохранения.

В свою очередь, глава минздрава ответил, что данная процедура законодательно регламентирована и в ведомстве не видят причин в ее пересмотре.

«Я категорически против, чтобы мы всех желающих отправляли за счет бюджета за границу, иначе тогда мы просто не дадим шанса развиваться отечественному здравоохранению. Отправка всех нуждающихся – это неразумно и нигде это не делается. Я лично сам мониторю соцсети, у нас есть спецгруппа, которая мониторит по всем этим случаям. Мы подключаем местные исполнительные органы, стараемся разобраться и помочь. Не скажу, что всегда, но зачастую это люди, которые далеки от семьи и близких, просто на этом пытаются поймать популярность. Но во всех случаях, когда этот пациент или случай подпадает под категорию, что мы обязаны отправить за рубеж на лечение, мы сами выходим на таких пациентов, сами им предлагаем, организуем такую процедуру. Еще раз хочу сказать, что мы будем отправлять за рубеж только тех пациентов, лечение которых невозможно в Казахстане, а не тех, кто желает лечиться за рубежом», — отметил Биртанов.