Я не создаю никаких партий – Олжас Сулейменов

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Динара Жаркеева. В Алматы планировалось проведение пресс-конференции, на которой должны были объявить о создании новой экологической партии «Жасыл әлем», однако мероприятие было отменено.

Как было указано в распространенной информации, «инициатива принадлежит почетному президенту эклогического альянса «Байтақ болашақ», председателю антиядерного движения «Невада — Семей» Олжасу Сулейменову». Однако сам Сулейменов опроверг эту информацию.

«Да, я должен был присутствовать, я хотел прийти, но не как создатель партии, я не создаю никаких партий, я могу поддержать, а создают другие люди. За экологию, безусловно, я бы хотел поддержать — это естественно. Но почему-то отменили, я не знаю», — сказал Сулейменов агентству КазТАГ в понедельник.

Между тем, руководитель эко объединения «Байтақ-Болашақ» Азаматхан Амиртай, который должен был ознакомить с целями и задачами новой партии объяснил причины отмены пресс-конференции.

«Кворум должен быть, делегаты должны приехать из регионов. Само собрание должно пройти протокольно, чтобы сдать в министерство юстиции, а если кворума нет, протокол уже не действительным будет. Поэтому решили отложить на апрель», — сказал Амиртай.

Также отметил, что стать лидером партии он намерен предложить Олжасу Сулейменову.

«Мы предложим Олжасу Омаровичу (стать лидером – КазТАГ), если он откажется, он кого-то назовет. Если он будет руководителем, все поддержат, нам нужна консолидация экологических организаций. Мы хотим, весь народ хочет видеть его, у него в защите экологии реальные результаты есть, с ним никто не сравниться. Когда будет съезд, там будет решаться», — сказал Амиртай, добавив, что «главная задача партии — решать экологические вопросы и все».