Сократился состав СД «КазАгроФинанс»

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Изменен состав совета директоров АО «КазАгроФинанс», сообщается на сайте KASE.

Так, исключен по собственной инициативе из состава совета директоров компании член СД, независимый директор Алиби Утеулов.

«В настоящее время совет директоров АО «КазАгроФинанс» состоит из четырех человек: Жумагали Мунжасаров (председатель СД — КазТАГ), Каныш Избастин, Ерлан Орынбаев, Назгуль Карнакова», — указывается в информации.

Вместе с тем, Каныш Избастин также занимает должность председателя правления «КазАгроФинанс».