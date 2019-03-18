Для начисления соцпомощи будет учитываться доход каждой семьи отдельно – Сапарбаев

Астана. 18 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Если несколько семей проживают в одном доме, то при расчете на соцпомощь доход каждой семьи будет браться в расчет отдельно, сказал министр труда и соцзащиты населения РК Бердибек Сапарбаев.

Так, в ходе пленарного заседания в сенате депутат Мархабат Жайымбетов предложил изменить подход расчета соцпомощи и пересмотра суммы помощи молодым специалистам, прибывшим по программе «с дипломом в село», для покупки жилья.

«В селе, согласно традициям, в одной семье проживает несколько семей. Дети женятся и остаются под одной крышей. Когда рассчитывается помощь, рассчитывается совокупный доход. Почему не учитывается доход каждой отдельной семьи? Программа «С дипломом в село». Например, в Атырауской области нет возможности купить дом за 3,5 млн тенге. Нужно предусмотреть нормы, чтобы увеличить сумму, чтобы молодой специалист мог купить жилье», — сказал Жайымбетов.

Министр труда и соцзащиты населения Сапарбаев ответил, что «если в одном доме будут проживать три или четыре семьи, то будет учитываться доход каждой семьи, согласно новому положению».

«В рамках проекта «С дипломом в село» мы будем проводить анализ, в каком населенном пункте сколько стоит жилье, и тогда мы будем стараться увеличить пособия на приобретение жилья», — пояснил министр.

Другая проблема, по его словам, лежит в плоскости регистрации граждан, которые прибыли на работу в крупные города, как Астаны и Алматы.

«Учет граждан должен вестись всегда. МВД сейчас проводит большую работу по регистрации граждан. Например, получается в Астане один гражданин может быть зарегистрирован в трех или четырех местах. А, например, некоторые граждане вообще нигде не зарегистрированы. После прибытия в Астану казахстанцы могут не регистрироваться 2-3 года, проживая в окрестностях Астаны», — отметил Сапарбаев.