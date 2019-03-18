Назначен первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана

Астана. 18 марта. КазТАГ – Первым вице-министром сельского хозяйства Казахстана назначен Айдарбек Сапаров, сообщает пресс-служба минсельхоза.

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 18 марта 2019 года Сапаров Айдарбек Сейпелович назначен первым вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан», — сообщили в МСХ в понедельник.

До назначения на новую должность Сапаров с 2011 года был первым заместителем акима Северо-Казахстанской области, а до этого с 2010 по 2011 занимал пост замакима СКО по сельскому хозяйству. Еще раньше – с 2008 по 2010 годы был акимом района Магжана Жумабаева СКО.