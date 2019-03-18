Зарабатывающие больше прожиточного минимума в РК не получат соцпомощь, даже если у них 10 детей

Астана. 18 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Зарабатывающие больше прожиточного минимума в Казахстане не получат соцпомощь, даже если у них 10 детей, заявил вице-спикер сената Бектас Бекназаров.

«Для повышения дохода малообеспеченных семей должны быть решены следующие вопросы: во-первых, данная поддержка не должна порождать иждивенчество и безразличие, перекладывая свои проблемы на плечи государства. Потому что такая помощь не будет предоставляться тем, кто трудиться и зарабатывает. Те, кто зарабатывает больше прожиточного минимума, не будут получать такую помощь даже если у них будет 5-10 детей», — заявил Бекназаров в ходе правительственного часа в сенате в понедельник.

В то же время, по его словам, население высказало критику по порядку определения уровня прожиточного минимума, а также порождает вопросы большое количество фактов бюрократии на местах.

«Для людей, которые растят небольшой огород или держат 20-30 кур, будет ли считаться источником дохода? Как будут считать пенсионеров с маленьким размером пенсий? Большое число бюрократии на местах тоже порождает вопросы. Мы это знаем из СМИ. Эти требования создают препятствия для получения соцпомощи нуждающимися пенсий. Большая часть таких препятствий – неотрегулированность необходимой регистрации семей, проживающих в больших городах и областных центрах», — добавил Бекназаров.

Прожиточный минимум в 2019 году в Казахстане составляет Т29 698.

Напомним, вопрос улучшения социальной ситуации в казахстанском обществе наиболее остро обсуждается после того, как в ночь на 4 февраля произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Астаны. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.

Результатом недовольства населения стали массовые выступления граждан с требованиями трудоустройства и повышения заработных плат в ряде регионов Казахстана, а также митингов многодетных матерей в крупнейших городах, в том числе в Астане и Алматы.

На этом фоне Назарбаев отправил прежнее правительство страны под руководством экс-премьера Бакытжана Сагинтаева в отставку. Новое правительство возглавил бывший первый вице-премьер Мамин.