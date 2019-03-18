Экс-аким Талдыкоргана назначен вице-министром нацэкономики

Астана. 18 марта. КазТАГ – Вице-министром нацэкономики назначен Ермек Алпысов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства Алпысов Ермек Амантаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

Алпысов до назначения на новую должность с 2017 года был заместителем заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента, а до этого – с 2015 по 2017 годы был государственным инспектором того же отдела. Еще раньше – в период с 2012 по 2015 годы Алпысов был акимом Талдыкоргана.